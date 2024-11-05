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Spor

Galatasaray, Osimhen İçin Çözüm Arıyor

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TRANSFER HEDEFİ: NIJERYALI YILDIZ

Sarı-kırmızılı kulüp, piyasa değeri 75 milyon euro olan Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle transfer etme isteği taşıyor. Başkan Dursun Özbek, bu önemli transfer için gereken kaynakları sağlamak amacıyla harekete geçti. Yönetim, bu tarihi transfer için çözümler üzerinde düşünmeye başladı.

YÖNETİMİN FORMÜL ARAYIŞI

Kulüp yönetimi, büyük bir adıma imza atabilmek için finansal formüller geliştirme çabası içerisinde. Bu transferin gerçekleşmesi için gereken bütçeyi oluşturmak, kulüp açısından kritik bir konu olarak öne çıkıyor.

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