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Galatasaray, Osimhen İçin Hazırlık Yapıyor

NECATİ ATEŞ’İN OSIMHEN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in büyük ekiplerinden Galatasaray’ın eski futbolcusu ve antrenörü Necati Ateş, Victor Osimhen hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ateş, Galatasaray’ın Osimhen’in tüm haklarını Napoli’den almak için gereken koşulları sağladığını ifade etti.

GALATASARAY’IN OSIMHEN İÇİN HAZIRLIKLARI

Ateş, Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini hazırlamakta olduğuna dair iddialarda bulundu. “Galatasaray Osimhen’in tüm haklarını Napoli’den almak adına koşulları oluşturdu” diyen Ateş, Osimhen’in “evet” demesi durumunda Galatasaray’ın oyuncusu olacağını vurguladı.

MALİ DURUMUN ÜSTESİNDEN GELECEKLER

Ateş, “Galatasaray bir oyuncuya para verecekse o Osimhen olacak. Maaşı ve bonservisi 100 küsur milyon euro neredeyse ama Galatasaray bunun üstesinden gelir” diyerek sözlerini sonlandırdı. Bu durum, Galatasaray’ın mali gücünü ve oyuncu transferindeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

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