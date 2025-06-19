Galatasaray Osimhen İçin Masada Var

ABDUALLAH KAVUKCU’DAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, forma sponsorluğu için gerçekleştirilen imza töreninde bazı önemli açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kavukcu, “Victor Osimhen’in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa’daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen’in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding’ten de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen’den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz. Victor Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var, o da başkanım ve bizde. Bizim B planlarımız var” dedi.

TRANSFERE DİKKAT ÇEKİYOR

Basın toplantısında tekrar söz alan Abdullah Kavukcu, transfer süreci hakkında kaygılara yanıt verdi. “Transferde bu sene sakin olun, bizi baskılamayın! Bu sene yalanlama yapacağız. Karşı rakipler anlaştıkları oyuncuyu transfer çalımı gibi göstermeye çalışıyor. Victor Osimhen dışında bir forvetle görüşüyoruz. Yarın Osimhen olmadı, inşallah olacak ama çok iyi rakamlara çıkabildik. Olmadığı zaman bu parayı başka yere vereceğiz gibi bir durum yok. Sponsorlarla sadece Osimhen üzerinden konuştuk.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER VE PLANLAR ÜZERİNE

Abdullah Kavukcu, konuyla ilgili son olarak, “Hatamızı, günahımızı transfer bitince konuşalım. Siz de taraftarı buna göre yönlendirin. Allah, bize büyük bir fırsat verdi. Pardon da Bayern Münih’te oynayan oyuncuyu getirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz. Rahat olun. Her bölgede farklı isimler var ama öncelik Osimhen ve kaleci.” şeklinde belirtti.