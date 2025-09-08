Haberler

Galatasaray, Osimhen İçin Uçak Gönderdi

Galatasaray, Sakattığı için Nijerya’ya Uçak Gönderdi

Galatasaray, Ruanda maçında sakatlık geçiren Victor Osimhen’i İstanbul’a getirmek için Nijerya’ya özel uçak gönderdi. Haluk Yürekli’nin aktardığına göre, Osimhen’in bugün İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Nijeryalı futbolcu, varır varmaz sağlık kontrolünden geçecek.

Okan Buruk, Osimhen’in sakatlığı hakkında bilgi vererek, “Osimhen’e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var, hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz” şeklinde ifade etti.

8 Eylül Özel Olaylarla Dolu

8 Eylül, dünya tarihinde pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün. Bu tarihler, hem zorlu dönemlerin başlangıcını hem de umut verici gelişmeleri müjdelemiştir.
Alıçta Hasat Başladı, Kilogram 200 TL

Hatay'ın Belen ilçesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanan alıç hasadı başladı. Alıcın kilogram fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.

