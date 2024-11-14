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Spor

Galatasaray, Osimhen İçin Yeni Strateji Geliştirdi!

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GALATASARAY SPONSOR GÖRÜŞMELERİNİ HIZLANDIRIYOR

Galatasaray, Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için sponsor görüşmelerini hızlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü ile ilgili bonservis ödeme planında önemli bir iddia ortaya çıktı.

OSIMHEN’İN BONSERVİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Osimhen’in bonservisi ile alakalı olarak düşünülen ödeme planı, transferin detayları hakkında merak uyandırıyor. Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi adına gerekli adımları atmayı sürdürüyor.

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