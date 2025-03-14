Galatasaray, Osimhen’in Golleriyle Liderliği Sürdürdü

GALATASARAY ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen’in öne çıktığı maçta rakibini 4-0’lık skorla geçerek namağlup liderlik unvanını sürdürdü.

İLK GOL OSIMHEN’DEN GELDİ

Galatasaray, 30. dakikada ilk golünü buldu. Davinson Sanchez, orta alanda topu kazanarak Barış Alper Yılmaz’a yerden pas verdi. Barış Alper, beklemeden ceza sahasının sağında bulunan Alvaro Morata’ya topu iletti. Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Arka direkte bulunan Osimhen, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE MORATA’NIN GOLÜ

Galatasaray, 45. dakikada penaltıdan ikinci golünü buldu. Maçın 41. dakikasında köşe vuruşu sonrası Antalyaspor savunması tehlikeyi önledi. Bu esnada Galatasaraylı oyuncular hakem Ozan Ergün’e penaltı itirazlarında bulundu. VAR kontrolü sonrası Ergün, Davinson Sanchez’in kafa vuruşunda Safuri’nin topa elle müdahale ettiğini belirledi ve 43. dakikada penaltı kararı verdi. Morata, 45. dakikada penaltıyı kullanarak skoru 2-0 yaptı.

OSIMHEN İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, ilk yarı sonunda bir kez daha sahne aldı. Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından çizgiye indi ve arka direğe pasını verdi. Osimhen, topa dokunarak Galatasaray’ın üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-0 yaptı.

HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda gollerine devam eden Osimhen, 52. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla topu ağlara gönderdi ve böylelikle sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yapmış oldu. Daha önce Napoli formasıyla 2 kez ligde hat-trick yapmış olan Osimhen, bu başarıyla toplamda 3 hat-trick’e ulaştı.

GOL KRALLIĞINI ELDE ETTİ

Osimhen’in Antalyaspor’a karşı attığı bu gollerle dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de attığı son 15 golün 10’u Nijeryalı golcüden geldi. Ayrıca, 18 golü bulunan Başakşehir’in oyuncusu Krzysztof Piatek’in 1 gol gerisinde ve ikinci sırada yer alan Osimhen, hat-trick ile gol sayısını 20’ye yükseltti ve gol krallığında zirveye oturdu.

PONT FARKI 10’A ÇIKTI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, 4-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 71’e yükselten sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 10’a çıkardı. Galatasaray, bir sonraki haftada Beşiktaş ile derbi maçı oynayacak. Antalya derbisinde Alanyaspor’u konuk edecek olan Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.