Galatasaray, Osimhen’le şampiyon olamazdı

GALATASARAY’IN LİDERLİĞİ VE OKAN BURUK İLE SİNAN ENGİN’İN DİYALOĞU

Süper Lig’de sezonun son haftasına lider olarak girmeyi başaran Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk ile futbol yorumcusu Sinan Engin arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Sinan Engin, Okan Buruk ile gerçekleştirdiği konuşmayı anlatarak, “Zaman zaman Okan Buruk’u eleştiriyordum, bir gün beni gördü ve bana ciddi bir şekilde kızdı. Eleştirilerimizle alınmamalısınız. Başarılı olabilirsiniz, eleştiriyoruz ki daha iyi olasınız. Bu yüzden Okan’la ilgili yorumlarımda daha dikkatli olacağım. Kendisine saygı duyarım ancak bu takımda Osimhen olmasaydı ve Fenerbahçe’ye gitseydi, şampiyon olamazdık. Şansı yanındaydı. Umarım gelecek sezon Avrupa’da daha başarılı olur ve onu hiç eleştirmem.” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN TRANSFERİ VE GALATASARAY

Osimhen transferinin son aşamalarına geldiğini ifade eden Engin, “Aldığım duyumlara göre Galatasaray, Osimhen transferini tamamlayacak. Napoli, kendisini takımda tutmak istemiyor. Orada çalıştığı teknik direktör Antonio Conte, ilk sezonunda şampiyonluğa yaklaşmışken, Osimhen’i düşünmüyor. Gideceği kesin olduğundan, görüşmeler de kolay oluyor. Evet, Osimhen Galatasaray için büyük bir fırsat ama Napoli için durum farklı. Yeni hocası onu istemiyor ve İtalya Ligi’nde şampiyon olacaklar. Başkan, kadroyu hocasına göre düzenleyecek. Bir futbolsever olarak, Osimhen’in Türkiye’de kalmasını isterim.” diye konuştu.