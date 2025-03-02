Galatasaray Penaltı Sonrası Öne Geçti

PENALTI KARARI VE OSIMHEN’İN BAŞARISI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve bu maçta 11. dakikada VAR müdahalesi sonucu penaltı kazandı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis’e karşı girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR’dan aldığı uyarının ardından pozisyonu ekranda izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN PENALTIDA GOL ATTI

Osimhen, kendisinin kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. 12. dakikada kullandığı penaltıyla topu ağlara yollayan Nijeryalı golcü, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Bu anlar seyirciler için heyecan verici oldu ve maça damga vurdu. GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS