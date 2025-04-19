“Galatasaray Penaltısı Neden İptal Edildi?”

Galatasaray-Bodrum FK maçında penaltı iptali: Trio’dan sert eleştiri

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Sipay Bodrum FK’yı 2-0 yenerek liderliğini korudu. Ancak maçın 42. dakikasında Galatasaray lehine verilen ve VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı büyük tartışmalara yol açtı. beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, bu pozisyonu ve maçtaki diğer tartışmalı kararları ele aldı. Üç hakem de iptal kararını doğru bulurken, hakem Mehmet Türkmen’in penaltı vermesini ve VAR sonrası Gabriel Sara’ya sarı kart göstermemesini “skandal” olarak değerlendirdi. İşte bu pozisyonun detayları ve Trio’nun dikkat çeken yorumları.

H42. DAKİKA: İPTAL EDİLEN PENALTININ DOĞRULUĞU

Maçın 42. dakikasında hakem Mehmet Türkmen, Galatasaraylı Gabriel Sara’nın ceza sahasında yerde kalmasını penaltı olarak değerlendirdi. Ancak VAR hakemi Markus Schmidt’in uyarısıyla pozisyonu izleyen Türkmen, penaltıyı iptal etti. Trio ekibi, iptalin doğruluğunu kabul ederken, hakemin ilk kararını büyük bir hata olarak nitelendirdi. Bahattin Duran, “Hakemin penaltı vermesi çok büyük bir hata. Hakemin önü açık, değerlendirmesi çok kolay. Gabriel Sara’nın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünüyorum, sarı kart görmeliydi.” dedi. Deniz Çoban, “Bu seviyede bir hakemin buna penaltı vermesi inanılmaz. Daha skandal olanı, VAR’da izleyip sarı kart göstermemesi kabul edilemez.” şeklinde konuştu. Bülent Yıldırım ise “Söyleyecek bir şey yok. Skandal.” ifadesini kullandı. Üçlü, Gabriel Sara’nın temassız yere yıkıldığını ve hakemi yanıltmaya çalıştığını belirtti. UEFA kurallarına göre, bu tür aldatmaya yönelik hareketler sarı kartla cezalandırılıyor.

POZİSYONUN ANALİZİ: NEDEN PENALTIDIR DEĞİL?

Pozisyonda Gabriel Sara, Bodrum FK’lı oyuncu ile minimal bir temas yaşadı ve abartılı bir şekilde yere düştü. VAR incelemesi, teması net bir şekilde değerlendirirken, hakemin penaltı kararını “açık ve bariz hata” olarak yorumladı. Trio ekibi, hakemin görüş açısının açık olmasına rağmen yanlış karar verdiğini belirtti. Deniz Çoban, “Bu seviyede bir hakem, bu kadar net bir pozisyonda penaltı çalmaz. VAR’ın iptali doğru, ama Sara’nın hareketi sarı kartlık,” dedi.

MAÇTAKİ DİĞER TARTIŞMALI POZİSYONLAR

Trio ekibi, maçın diğer önemli anlarını da değerlendirdi. 22. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın Bodrum FK’lı Ajeti ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması sonrası hakem devam kararı verdi. Bahattin Duran, “Ajeti’nin Barış Alper’in ayağına çok hafif teması oldu. Barış’ın koordinasyonu bozuldu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru.” ifadesini kullandı. Deniz Çoban, “Barış Alper ilk pozisyonda düşse penaltı olabilirdi. Ama darbeden etkilenmemiş gibi devam ediyor. Hakem kararını destekliyorum, penaltı diyene de itiraz etmem.” dedi. Bülent Yıldırım ise “Ajeti biraz dokunuyor, Barış’ın sol topuğu bozuluyor. Sahada penaltı verilebilir, ama Barış bir adım atıp düştüğü için penaltı demem. VAR’ın müdahale edeceği bir pozisyon değil.” şeklinde konuştu. Trio, pozisyonda hafif bir temas olduğunu, ancak penaltıyı gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını savundu. Ayrıca, Bülent Yıldırım perspektiften hakemin oyuncularla sürekli sohbet etmesiyle ilgili de rahatsızlığını dile getirdi.