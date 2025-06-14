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Galatasaray, Petrovic’i kiralamak istiyor

SIRP KALECİDEN TATİLİNDE SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Süper Lig’de şampiyonluğu elde eden Galatasaray, transfer gündeminde yer alan Sırp kaleci Djordje Petrovic’ten beklenmedik bir paylaşım aldı. Chelsea’nin 25 yaşındaki kalecisi Petrovic, ailesiyle beraber tatil için Türkiye’ye geldi. Tecrübeli kalecinin Bodrum’da görüntülenmesi, Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı ve birçok kişi “Transfer için mi geldi?” şeklinde yorumlar yaptı. Petrovic’in tatilinin paylaşımı dikkat çekti.

GALATASARAY’DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Diğer yandan, Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci için Chelsea’ye kiralama teklifi sundu. Bu teklifte, 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunduğu ifade ediliyor. Chelsea’nin bu teklifi değerlendirdiği bilgisi alındı.

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