Galatasaray, RAMS Başakşehir Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın kendi evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak olan maç için taraftarların büyük bir heyecan içinde olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY’IN BAŞARISI

Süper Lig’de geride kalan 35 maçta “Cimbom”, 29 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 11 puan önünde lider olarak girdi ve şampiyonluğu garantiledi. RAMS Başakşehir ise sezon boyunca 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 54 puan topladı ve ligi 5. sırada tamamladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK MAÇ

Şampiyon Galatasaray, sezonun ilk yarısında 19. haftada oynadığı maçta RAMS Başakşehir’i 2-1 yenmişti. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmada bir kareografi hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.