Galatasaray, Ramsdale ile ilgileniyor

GALATASARAY YENİ KALECİ ARAYIŞLARINA DEVAM EDİYOR

Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından yeni kaleci arayışları süren Galatasaray, Premier Lig’e yöneldi. Times’ta çıkan habere göre, Galatasaray, Premier Lig’de sonuncu olarak küme düşen Southampton’ın 27 yaşındaki İngiliz kalecisi Aaron Ramsdale ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

AARON RAMSDALE’İN SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAYLAR

Haberde, Aaron Ramsdale’in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinde 23.3 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezonda takımıyla toplamda 32 maça çıkan Ramsdale, kalesinde 64 gol gördü. Ayrıca, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.