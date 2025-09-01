Haberler

Galatasaray, Restes ile anlaştı

KALECİ TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Kaleci transferi konusunda aktif çalışan Süper Lig takımlarından Galatasaray, göze çarpan bir transfer hamlesi yapma arifesinde. Fransız medya kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımında mücadele eden 20 yaşındaki kaleci Guillaume Restes ile anlaştı. 20 milyon euro değerindeki genç kalecinin Galatasaray ile 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Restes’in resmi imzayı atmak amacıyla Toulouse şehrinden ayrıldığı ve bu akşam İstanbul’a gelmek üzere yola çıktığı belirtiliyor. Bu sezon, Toulouse formasıyla yalnızca 3 maça çıkan Restes, bu karşılaşmalardan 2’sinde kalesini gole kapatmayı başarırken, Paris Saint-Germain karşısında ise 6 gol yemekten kurtulamadı.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

