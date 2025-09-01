Galatasaray, Restes ile anlaştı

KALECİ TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Kaleci transferi konusunda aktif çalışan Süper Lig takımlarından Galatasaray, göze çarpan bir transfer hamlesi yapma arifesinde. Fransız medya kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımında mücadele eden 20 yaşındaki kaleci Guillaume Restes ile anlaştı. 20 milyon euro değerindeki genç kalecinin Galatasaray ile 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Restes’in resmi imzayı atmak amacıyla Toulouse şehrinden ayrıldığı ve bu akşam İstanbul’a gelmek üzere yola çıktığı belirtiliyor. Bu sezon, Toulouse formasıyla yalnızca 3 maça çıkan Restes, bu karşılaşmalardan 2’sinde kalesini gole kapatmayı başarırken, Paris Saint-Germain karşısında ise 6 gol yemekten kurtulamadı.