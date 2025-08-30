Galatasaray-Rize Spor Maçı Konuşuluyor

GALATASARAY ile RİZESPOR ARASINDAKİ KRİTİK MAÇ

Galatasaray ile Rizespor arasındaki önemli karşılaşmada atılan goller ve maç sonucu, spor gündemini meşgul ediyor. Maçı izlemeyenler, hem golleri hem de kritik pozisyonları öğrenmeye çalışırken, kadroda neden Barış Alper’in olmadığını da merak ediyor. Futbolseverler, genç oyuncunun Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmadığını sorguluyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu mücadeleler devam ediyor.

BARIŞ ALPER’İN KADRODA YER ALMAMASI

Galatasaray ile Çaykur Rizespor’un karşılaştığı maçı ekran başında takip edemeyen taraftarlar, maç özeti ve önemli anları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz’ın neden kadroda yer almadığı, en fazla tartışılan konulardan biri. “Barış Alper Yılmaz’ın durumu ne, sakatlığı mı var, yoksa takımdan mı ayrıldı?” soruları gündeme geliyor.

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz ve kaleci transferi üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Yazgan, “Barış Alper Yılmaz’ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz’ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok.” şeklinde bilgi verdi.