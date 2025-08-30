Galatasaray, Rizespor ile 30 Ağustos’ta

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HAZIRLIĞI

Süper Lig’deki ilk üç haftasında gol yemeden galip gelen ve liderliği elinde bulunduran Galatasaray, bu hafta sahasında Rizespor’u ağırlıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, milli ara öncesinde bu seriyi 4 maça çıkarmak istiyor. Karadeniz ekibi Rizespor ise deplasmanda puan veya puanlar almayı planlıyor.

MAÇIN GÜNÜ VE KANALI

Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşması 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Mücadele saat 21.30’da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı son 19 Süper Lig mücadelesinde rakiplerine yenilmedi. Bu süreçte 16 galibiyet alan Galatasaray, 3 kez de son dakikalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilen Galatasaray, o tarihten sonra RAMS Park’ta çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Evindeki son 19 Süper Lig karşılaşmasında hücumda oldukça etkili olan takım, rakip kalelere toplamda 49 gol atmışken, kendi kalesinde ise sadece 15 gol görmüştür.

Futbolseverler, Galatasaray – Çaykur Rizespor maçını Bein Sports 1 kanalından takip edebilir. Bein Sports 1, Digiturk’te 77, Kablo TV’de 232 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli olarak erişim sağlanabiliyor. İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu, bu kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak.