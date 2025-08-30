Haberler

Galatasaray, Rizespor’la Beraberlik Yaşıyor

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren geçen ilk 15 dakikada takımlar henüz gol atmayı başaramadı.

İLK 15 DAKİKADAN GÖRÜNTÜLER

Maçta şu ana kadar hiçbir skor yok. Gördüğümüz kadarıyla takım oyuncuları arasında bir mücadele var ama henüz fileleri havalandıran bir durum yaşanmıyor. Galatasaray taraftarlarının beklentileri yüksek ve heyecan dolu bir karşılaşma olacağı umuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

