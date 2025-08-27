Haberler

Galatasaray, Rizespor Maçı İçin Hazır

GALATASARAY’IN ANTRAINMAN HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetimindeki idman, ısınma için topla yapılan çalışmalarla başladı.

ANTRANMANIN İÇERİĞİ

İdman, iki grup halinde düzenlenen topa sahip olma çalışmalarıyla sürdü. Ardından hücum çalışmaları yapıldı ve antrenman dört takımlı bir turnuvayla son buldu. Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

