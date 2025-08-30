Galatasaray, Rizespor’u 3-1 Yendi

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir zafer elde etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

KALECİ TRANSFERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Kaleci transferiyle ilgili de bilgi veren Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Şimdi o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim.” dedi. Galatasaray’ın performansı ve transfer durumları, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.