Galatasaray, Rizespor’u 3-1 yendi

MAÇIN AYRINTILARI VE GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayan bu mücadelede Ali Yılmaz hakemlik yaptı. Yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar oldu. Galatasaray, iç sahada gösterdiği üstün oyunla 20’nci dakikada Davinson Sanchez’in kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 65’inci dakikada Victor Osimhen’in golüyle skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor ise 73’üncü dakikada Dal Varesanovic’in attığı golle farkı 1’e indirdi: 2-1. Karşılaşmanın sonuna yaklaşırken 90+2’nci dakikada Mauro Icardi, maçın sonucunu belirledi: 3-1. Bu neticeyle Galatasaray, yapılan galibiyetlerle puanını 12’ye yükseltti.

GOLCÜLERİN PERFORMANSI

Mauro Icardi ve Victor Osimhen, gollerine bu maçta da devam ediyor. Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de yer alan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, 65’inci dakikada gol atarak bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı. Daha önceki golünü Kayserispor’a karşı atan Osimhen, RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunda Başakşehir FK maçında gol kaydetmişti. Arjantinli golcü Mauro Icardi ise yedek başladığı karşılaşmaya 67’nci dakikada Mario Lemina’nın yerine girdi. Taraftarın favori isimlerinden biri olan Icardi, 90+2’nci dakikada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye çıkardı.

ÖNEMLİ GOL İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray’ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, karşılaşmanın 20’nci dakikasında attığı kafa golü ile takımının Süper Lig tarihindeki 4000’inci golünü kaydetti. Bu, Sanchez’in Galatasaray kariyerindeki 80’inci resmi maçıydı ve toplamda 9’uncu golü oldu. Galatasaray, tarihindeki ilk golünü 1959’da Metin Oktay, 1000’ci golünü 1979’da Turgay İnan, 2000’ci golünü 1996’da Hakan Ünsal ve 3000’ci golünü ise 2011’de MKE Ankaragücü’ne karşı atmıştı.

GABRIEL SARA’DAN GÜZEL BİR ASİST

26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezonki ilk asistini gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor müsabakasının 20’nci dakikasında sağ kornerde topun başına geçen Sara, Davinson Sanchez’in golünde önemli bir katkı sağlamış oldu. Galatasaray kariyerindeki 10’uncu asistine ulaşan Sara, geçen sezon dönemi itibarıyla ise duran toptan en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor.

YENİ TRANSFER WILFRIED SINGO İLK KEZ SAHADA

Fransa’nın AS Monaco takımından transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk defa Galatasaray formasını giydi. Çaykur Rizespor maçına yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 90’ıncı dakikada Victor Osimhen’in yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, Singo’ya büyük bir ilgi gösterdi ve oyuncu bu ilgiye alkışla karşılık verdi. Maç sonu galibiyetin ardından da taraftarların klasikleşmiş kutlama üçlüsünü yaptı.

GALATASARAY’IN GOL YEME SERİSİ VE GALİBİYETLER

Galatasaray, 8 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Geçtiğimiz sezonun 34’üncü haftasındaki Sivasspor maçından itibaren yaptığı 8 karşılaşmada rakiplerine gol şansı vermemişti. Bu süreçte Süper Lig’de Trabzonspor’u, Kayserispor’u, Göztepe’yi ve Başakşehir FK’yı mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor karşısında kazanmıştı. Yeni sezonda ise Gaziantep FK’yı ve Fatih Karagümrük’ü de 3-0’la geçerek yakaladığı başarıyı sürdürmüştü.

GALATASARAY’IN GALİBİYET SERİSİ

Çaykur Rizespor karşısında elde edilen galibiyet, Galatasaray’ın galibiyet serisini 15 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, son olarak geçen sezonun 29’uncu haftasında Beşiktaş’a karşı kaybetmişti. Ardından Süper Lig’de birçok maçı kazanarak, Türkiye Kupası’nda da büyük bir başarı gösterdi. Ayrıca, Galatasaray evindeki son 20 lig maçında kaybetmeyerek dikkat çekmeyi başardı.