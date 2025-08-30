Galatasaray, Rizespor’u 3-1 yendi

GALATASARAY’IN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 yeniyor. Maç sonrası Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. Gelecek yıllarda Galatasaray’da kalma niyetini belirten Osimhen, “Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel.” diyor.

TRANSFER TEKLİFLERİNE CEVAP

Osimhen, transfer döneminde büyük kulüplerden gelen tekliflerle ilgili de konuşuyor. “Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor.” ifadeleriyle transfer sürecini açıklıyor. Zorlukların özellikle finansal alanda olduğunu dile getiren Osimhen, “Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray’da olduğum için mutluyum.” sözleriyle durumunu aktarıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Nijeryalı golcü, takımın hedefleri üzerinde de duruyor. “Çok çalışmamız ve savaşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacağımıza inanıyorum. Zor bir kura diyebilirim. Bütün kulvarlarda finale gitmek istiyoruz. Bu amaçlar için her şeyi yapacağız.” diyerek takımın hedeflerini ve kararlılığını vurguluyor.