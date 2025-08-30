Haberler

Galatasaray, Rizespor’u Ağırlıyor

GALATASARAY’IN TARİHİ HEDEFİ

Süper Lig’de ilk 3 maçını gol yemeden kazanmayı başaran Galatasaray, Çaykur Rizespor ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Cimbom, kalesini gole kapatmayı başarır ve maçtan galip ayrılırsa lig tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

KALENİN GOL GÖRMEMESİ

Son 8 karşılaşmasında kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşısında da bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Eğer Galatasaray, bu karşılaşmayı gol yemeden kazanmayı başarırsa, lig tarihindeki ilk 4 müsabakadan galip ayrılan ilk takım konumuna gelecek.

Bugün, RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak olan maçın hakemliğini Ali Yılmaz üstlenecek. Galatasaray’ın bu tarihi hedefe ulaşma çabası, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

