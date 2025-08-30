Galatasaray, Rizespor’u Evinde Ağırlayacak

GALATASARAY ZİRVEDE RİZESPOR’U AĞIRLIYOR

Süper Lig’de ilk üç haftayı namağlup ve gol yemeden tamamlayan Galatasaray, taraftarının önünde Rizespor ile karşılaşacak. Okan Buruk’un öğrencileri, milli ara öncesi bu seriyi dört maça çıkarmayı hedeflerken, Karadeniz temsilcisi ise İstanbul’dan puan veya puanlar almak için mücadele edecek. Futbolseverler, Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasının hangi kanaldan izlenebileceğini araştırıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynayarak 1-0 kaybettikten sonra iç sahada 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak etkileyici bir performans ortaya koydu. RAMS Park’ta oynadıkları son 19 lig maçında gol yollarında oldukça başarılı olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip kaleleri 49 kez boş bıraktı. Ancak, savunma anlayışında biraz daha dikkatli olmaları gerekebilir, çünkü kalelerinde 15 gole engel olamadılar.

Trendyol Süper Lig’in önemli karşılaşması olan Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki bu heyecan dolu maç, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.