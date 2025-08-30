Galatasaray, Rizespor’u Konuk Ediyor

GALATASARAY, ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR

Süper Lig’in ilk üç haftasında kalesini gole kapatıp üst üste galibiyetler elde eden Galatasaray, bu kez taraftarının önünde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılı ekip, milli araya girmeden önce kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor ise İstanbul’dan puan veya puanlar almayı planlıyor.

MÜCADELE CANLI YAYINDA

Trendyol Süper Lig’in heyecanla beklenen Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, Digiturk 77, Kablo TV 232 ve Türksat uydusundan şifreli olarak izlenebiliyor. Bu zorlu karşılaşma 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve futbolseverler için kritik bir saat olan 21.30’da başlayacak. İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki bu önemli maçın yapılacağı yer olacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 19 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynayıp 1-0 yenilmesinin ardından evinde yaptığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı. Aslan, iç sahada son 19 lig maçında hücumda oldukça etkili bir performans gösterecek. Bu süreçte rakip kaleleri 49 kez sarsan Galatasaray, savunmasında ise 15 gole engel olamadı.