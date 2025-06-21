Galatasaray Rodrigo De Paul’u Gündeme Aldı

GALATASARAY’IN HEDEFİ RODRIGO DE PAUL

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer ederek taraftarlarını mutlu etmenin yanı sıra, Atletico Madrid’in Arjantinli yıldız orta sahası Rodrigo de Paul’u da kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Daha önce Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan De Paul için bu kez resmi görüşmelere başlandığı belirtiliyor. Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için hem oyuncu tarafıyla hem de İspanyol kulübüyle ilk temasa geçildi.

DIEGO SIMEONE’NİN TRANSFER ÜZERİNDE ETKİSİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin, kadro derinliği konusundaki rahatsızlığını yönetime ilettiği ve bu nedenle oyuncu satışlarına olumlu bakmadığı ifade ediliyor. Bu durum, transferin geleceği üzerinde önemli bir etkide bulunabilir. Galatasaray’ın De Paul transferi için Mauro Icardi’nin de devreye gireceği, Icardi’nin vatandaşı De Paul’u ikna etmeye çalışacağı ve projeyi detaylıca anlatacağı ifade ediliyor. De Paul’ün, Atletico’dan gelecek sezon benzer koşulları elde edemeyebileceği sebebiyle Galatasaray’ın teklifine olumlu yaklaşabileceği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.