Galatasaray, Ronaldo’nun peşinde

Galatasaray, bir dönem İspanyol devi Barcelona’da forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Ronaldo için harekete geçti.

Sezon başı yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, flaş bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Manchester United ile sorunlar yaşayan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için tekrar kolları sıvadı.

Sezona flaş transferlerle giriş yapan Galatasaray’ın durmaya niyeti yok.

Torreira ve Mertens’i aynı uçakla getiren Cim Bom çilek transferlerine devam etti. Aslan transferin son günlerinde Rashica, Mata, Yusuf Demir ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Cim Bom takımıyla sorun yaşayan dünya yıldızı için harekete geçti.

“Manchester United’da ihanete uğradım” diyen Ronaldo’nun ara transferde takımdan gönderilmesi beklenirken yönetici Erden Timur hemen düğmeye bastı.

Daha önce “Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz” diyen Timur, yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes’le temasa geçti

Galatasaray ile birlikte Ronaldo’nun peşinde olan dev kulüpler yer alıyor.