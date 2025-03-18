Galatasaray, Rytas Vilnius’u 89-81 Yendi

GALATASARAY RYTAS VILNIUS’U MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu’nun son 16 turundaki beşinci maçında Litvanya’nın Rytas Vilnius takımını 89-81 yenerek gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti.

MAÇ DETAYLARI VE HAKEMLER

Karşılaşmada görevli hakemler Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Martin Vulic (Hırvatistan) oldu. Maçın başlama düdüğünden itibaren karşılıklı sayılarla geçen maçta, Galatasaray ilk periyotu 24-23, devreyi ise 38-36 önde tamamladı. Üçüncü periyot ise 59-59 eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Galatasaray’ın oyuncularından Will Cummings 22 sayı ile öne çıkarken, James Palmer Jr. 18, Tyrone Wallace 15, Ebuka Izundu 11 sayıyla katkı sağladı. Diğer oyuncuların performansları ise şu şekilde: Mike Young 5, Buğrahan Tuncer 5, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 4, Roberts Blumbergs 3, Samet Geyik. Takımın başantrenörlüğünü Yakup Sekizkök yapmaktadır.

RYTAS VILNIUS’UN PERFORMANSI

Rytas Vilnius tarafında ise Jalen Cole 25 sayıyla dikkat çekerken, Radzevicius 11, Normantas 12, Savion Flagg 7, Ignas Sargiunas 10 sayı üretti. Diğer oyuncuların katkısı ise: Steven Enoch 2, Paliukenas 3, Gytis Masiulis 1, Jackson-Cartwrig 8, Arturas Gudaitis 2 şeklindeydi. Rytas Vilnius’un başantrenörlüğünü Giedrius Zibenas yürütüyor.