Galatasaray, Sacha Boey’i İstemiyor

SARİ-KIRMIZILILAR İÇİN KÖTÜ HABER

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, sağ bek pozisyonu için eski yıldızı Sacha Boey ile ilgileniyordu. Ancak Boey’den gelen gelişmeler, Sarı-kırmızılıları üzebilir. FIFA Dünya Kulüpler Kupası için ABD’de bulunan Sacha Boey, ülkesinin medyasına demeç vererek geleceği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Boey, “Bayern Münih’teki geleceğim henüz belli değil” şeklinde konuştu.

PREMİER LİG VE LİG 1’İN GÖZDESİ

24 yaşındaki Fransız sağ bek, Bayern Münih’ten ayrılması durumunda tercih edeceği adresin Premier Lig ya da Fransa Ligue 1 olacağını belirtti. Bu açıklama ile Türkiye’ye transfer kapılarını kapattığını duyurdu. Boey, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı ile Amerika’daki turnuvada yer almak istediğini ifade etti. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 18 karşılaşma geçiren Boey, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiliyor. Deneyimli oyuncunun kulübü ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.