Galatasaray, Sacha Boey’i transfer düşünüyor

SÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY’IN TRANSFER HEYECANI

Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’u transfer gündemine almış durumda. Bayern Münih’in Sportif Direktörü Max Eberl, Galatasaray’ın ilgilendiği Sacha Boey’in transfer durumu hakkında merak edilen konuları açıklayarak Süper Lig temsilcisini heyecanlandırdı.

EBERL’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

24 yaşındaki Fransız futbolcu hakkında değerlendirmelerde bulunan Eberl, “Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks.” şeklinde konuştu. Bayern Münih’te sakatlıklar nedeniyle bu sezon beklediği performansı sergileyemeyen Sacha Boey, toplamda 17 maçta görev aldı ve 3 asist yaptı. Deneyimli oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.