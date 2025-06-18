Galatasaray, Sacha Boey ile ilgilendi

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANLARI

Süper Lig’in şampiyonu olan Galatasaray, sağ bek mevkiinde eski yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgileniyordu. Ancak Boey’dan gelen haber, Sarı-kırmızılı takıma olumsuz yansıdı. Bayern Münih ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası için ABD’de bulunan Boey, kendi ülkesinin basınına açıklamalarda bulunarak geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

BÖY’DAN YOL HARİTASI

24 yaşındaki Fransız futbolcu, Bayern Münih’teki geleceğinin hâlâ belirsiz olduğunu belirtti. Boey, eğer takımdan ayrılması söz konusu olursa bir sonraki adresinin Premier Lig ya da Fransa Ligue 1 olabileceğini ifade etti ve Türkiye’ye transfer kapılarını kapattığını dile getirdi. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı ile Amerika’daki turnuvada yer almayı hedeflediğini söyledi.

Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 maçta sahne alan Boey, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, Galatasaray için Boey transferinin zorluğunu artırıyor.