Galatasaray Sağ Bek İçin Hızlandı

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ

Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Galatasaray, sağ bek transferine yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Taraftarların merakla beklediği Galatasaray’ın transfer hamleleri arasında Sacha Boey’in adı geçerken, İtalya’dan gelen yeni bir flaş iddia bu konuyu daha da gündeme getirdi. Peki, Galatasaray’ın sağ bek transferinin kim olacağı merak ediliyor.

İLK GOLÜ KAYDEDEN İSİMLER

Sezonun ilk golünü Barış Alper Yılmaz atarken, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadroya katılan Eren de Gaziantep FK maçında Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını sağladı. 16. dakikada ağları havalandıran Eren, 17. resmi maçında bu başarıyı elde etti.

SAĞ BEK TRANSFERİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMA

Galatasaray’ın transfer stratejisi şu an için sağ bek pozisyonuna odaklanmış durumda. Eski yıldız Sacha Boey ile görüşmelere devam edilirken alternatif planlar da devrede. İtalyan basını, Galatasaray’ın Serie A’da mücadele eden deneyimli bir sağ bek ile temasta bulunduğunu ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini aktarıyor. Yönetim, Avrupa kupaları öncesinde kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.

PAVARD İÇİN RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Sağ bek transferi, teknik direktörün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A devi Inter’de forma giyen Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard için harekete geçti. İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Galatasaray yönetimi, Pavard’ın transferi konusunda Inter ile resmi temaslara başladı. Galatasaray’ın, 28 yaşındaki Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmeleri ilerletmek amacıyla somut adımlar attığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maça çıkan Pavard, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.