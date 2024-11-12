“Galatasaray, Sağ Bek İçin Montiel’i Düşünüyor”

MİLLİ ARAYA GİRİŞİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Milli araya namağlup lider olarak giren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sacha Boey’in ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonuna transfer edilen Elias Jelert’ten yeterli performansı alamayan sarı kırmızılılar, bu bölge için yeni arayışlarını devam ettiriyor. İspanyol basınında ise Gonzalo Montiel ile ilgili iddialar ortaya çıktı.

Fichajes’te yer alan habere göre, Galatasaray; Sevilla formasını giyen Arjantinli futbolcu Gonzalo Montiel ile ilgileniyor. Haberde sarı kırmızılı takımın yanı sıra Everton, Bologna ve Nottingham Forest’ın da Katar’da Dünya Kupası kazanan kadroda yer alan futbolcu için ocakta hamle yapabileceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray’ın Avrupa kupalarında oynama şansı sunması, Bologna’nın ise Serie A’da iyi bir alternatif oluşturması, bu iki kulübü avantajlı kılıyor.