Galatasaray, Sallai ile Konyaspor’u geçti

ROLAND SALLAI MAÇTA İKİ GOL ATTI

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atarak, bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor’a konuk olduğu mücadelede Sallai, attığı gollerle dikkat çekti.

SALLAI İKİ GOLÜNÜ DE YARIDA ATTI

Mücadelede 47. ve 55. dakikalarda rakip fileleri havalandıran Roland Sallai, takımına farklı bir galibiyet getirmeye yardımcı oldu. 27 yaşındaki futbolcu, maçta 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.