Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 640 Bin Euro Kazandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY’A YARAYAN SONUÇLAR

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı oynanan play-off rövanş karşılaşmaları Galatasaray için olumlu sonuçlar doğurdu. Galatasaray, Kairat’ın Celtic’i mağlup etmesiyle 320 bin euro daha kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Pafos’un Kızılyıldız’a karşı elde ettiği galibiyetle bir 320 bin euro daha elde etti. Böylece Galatasaray, play-off’taki maçların sonuçları sonucunda toplamda 640 bin euro ekledi.

KATSAYI DEĞİŞİKLİKLERİ GALATASARAY’I FAYDALANDIRDI

Kairat ve Pafos’un rakiplerini elemesi, Şampiyonlar Ligi ödül dağıtımını önemli ölçüde etkiledi. İki takımın katsayıları düşük olduğu için, diğer takımların katsayı sıralamasındaki durumu değişti. Galatasaray, iki maçın sonucunda toplam 640 bin euro kazanç elde etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Haberler

Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.