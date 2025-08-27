Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 640 Bin Euro Kazandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY’A YARAYAN SONUÇLAR

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı oynanan play-off rövanş karşılaşmaları Galatasaray için olumlu sonuçlar doğurdu. Galatasaray, Kairat’ın Celtic’i mağlup etmesiyle 320 bin euro daha kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Pafos’un Kızılyıldız’a karşı elde ettiği galibiyetle bir 320 bin euro daha elde etti. Böylece Galatasaray, play-off’taki maçların sonuçları sonucunda toplamda 640 bin euro ekledi.

KATSAYI DEĞİŞİKLİKLERİ GALATASARAY’I FAYDALANDIRDI

Kairat ve Pafos’un rakiplerini elemesi, Şampiyonlar Ligi ödül dağıtımını önemli ölçüde etkiledi. İki takımın katsayıları düşük olduğu için, diğer takımların katsayı sıralamasındaki durumu değişti. Galatasaray, iki maçın sonucunda toplam 640 bin euro kazanç elde etti.