Galatasaray, Şampiyonluğu Coşku İle Kutladı

SÜPER LİG’DE GALATASARAY SEZONU GALİBİYETLE TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında sahasında Başakşehir FK’yı 2-0 yenerek sezonu zaferle tamamladı. Maçın bitiminde RAMS Park’ta şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirildi. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte, 5 yıldızlı Galatasaray logosu sahaya yansıtıldı. Ardından stadyum çevresinde dronelarla özel görseller oluşturuldu.

KUTLAMALAR VE İLK ANONS

Saha ortasına kurulan platformda, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcular teker teker anons edilerek sahaya davet edildi. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya Kenan Doğulu’nun ‘Rütbeni bileceksin’ şarkısıyla giriş yaptı. Galatasaray ile son maçına çıkan Dries Mertens de platformda büyük coşkuyla yer aldı. Mertens’in oğlu Ciro, kazanılan kupanın içine konulmasıyla dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz, Davut Güloğlu’nun ‘Katulu Katula’ şarkısıyla sahneye çıktı. Bu anların ardından platformdan inen futbolcular, horon teperek Barış Alper’in yanına koşarak ona eşlik ettiler. Golcü oyuncu Victor Osimhen de ‘Yarim yarim’ şarkısıyla sahaya adım attı. Osimhen sahaya çıkarken taraftarlar, “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” şeklinde tempo tuttu.

MUSLERA’YA DUYGU DOLU VEDA

Galatasaray formasıyla son maçına çıkan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, sahaya en son çıktı. Muslera’nın adı anons edilirken bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Muslera, havaya fırlatıldı. Taraftarlara, “Herkese çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizi seviyorum” sözlerini iletti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleci lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Muslera sahneye çıktıktan sonra futbolcular, önce Türkiye kupasını, ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte yaşadı.