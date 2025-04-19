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Galatasaray, Şampiyonluğu Ele Geçiriyor

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YOLU

Teknik direktör Okan Buruk liderliğinde son 2 sezonda şampiyonluk elde eden Galatasaray, bu sezon da kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Topladığı 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin, maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alıyor. Bu durum, takıma şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlıyor.

SON 6 MAÇIN ÖNEMİ

Galatasaray, kalan 6 maçından 5’ini kazanması durumunda, arkadaki Fenerbahçe’nin performansına bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bununla birlikte, sarı-kırmızılı takım birden fazla maçta puan kaybetmesi durumunda rakibinin takılmasını beklemek zorunda kalacak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ayrıca ikili averaj avantajını da elinde bulunduruyor.

İKİLİ AVERAJ GÖZ ALICI

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan maçta Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 3-1 galip gelirken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 0-0 berabere kaldı. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip, ikili averajı elde etmiş durumda. Sezon sonunda olası bir puan eşitliğinde, Galatasaray Fenerbahçe’nin önünde yer alacak ve şampiyonluğu elde edecek.

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