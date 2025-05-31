Galatasaray Şampiyonluğu Hak Ediyoruz

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in son haftasında RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek sezonu kapattı. Bu maçın ardından futbolcu Metehan Baltacı, takımda Dries Mertens ve Fernando Muslera’nın bulunmamasının kendileri için önemli bir kayıp olduğunu aktardı. RAMS Park’taki mücadeleden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metehan, “Şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz” sözleriyle sezona dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

GURURLU ANLAR VE GELENEKLER

Metehan Baltacı, “İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz” diyerek gelecek hedeflerine odaklandıklarını belirtti. Muslera ve Mertens’le yaşanan ayrılığın etkilerini değerlendiren 22 yaşındaki savunma oyuncusu, “Muslera’nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı gurur. Mertens için söylenecek hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN UMUTLU SÖZLER

Metehan, “Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar ülkemize gelir” diyerek, bu iki oyuncunun takım üzerindeki etkilerini ifade etti.