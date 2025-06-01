Galatasaray Şampiyonluğu Hayrabolu’da Kutlandı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU HAYRABOLU’DA KUTLANDI

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğu, Hayrabolu ilçesinde büyük bir mutlulukla kutlanıyor. Çok sayıda taraftar, bu anlamlı kutlamalara katılıyor ve etkinlikler, renkli anlara ev sahipliği yapıyor. Hayrabolu Galatasaraylılar Derneği’nin düzenlediği bu özel etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda taraftarların buluşmasıyla başlıyor.

COŞKU DOLU ANLAR YAŞANIYOR

Meydan, sarı-kırmızılı bayraklar, flamalar ve meşalelerle süsleniyor. Taraftarlar, marşlar ve tezahüratlarla büyük bir şampiyonluk coşkusu sergiliyor. Kutlamalar sırasında yapılan havai fişek gösterileri, geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturuyor. Coşku dolu anlar, kortej eşliğinde Alpullu Caddesi’ne taşınıyor.

EĞLENCE VE MÜZİK DOLU ANLAR

Alpullu Caddesi’nde kurulan sahnede gerçekleştirilen DJ performansı, katılımcılara müzik dolu zamanlar sunuyor. Galatasaray marşları ve şampiyonluk şarkıları eşliğinde eğlenen taraftarlar, gece boyunca zaferin tadını doyasıya çıkarıyor. Bu coşku, Hayrabolu’nun sokaklarını bir şampiyonluk bayramına dönüştürüyor.