Galatasaray, Şampiyonluğu Hızla İlan Etmeyi İstiyor

Okan Buruk, Galatasaray’ın şampiyonluk hedeflerini açıklıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her karşılaşmaya aynı ciddiyetle çıkarak en kısa süre içerisinde şampiyonluklarını ilan etme arzusunu vurguladı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Net Global Sivasspor’u 4-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının yüksek istek ve konsantrasyonundan memnuniyetini dile getirdi. Buruk, “Mayıs ayı geldi. Tabii ki Galatasaray takımının ve seyircisinin heyecanı iki kat arttı. Bugün de bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Çok önemli bir taraftar desteği vardı” ifadelerini kullandı. İlk yarıda Galatasaray’ın oyununu net bir şekilde sergilediklerini belirten Buruk, “Yarı sahaya kadar çıktık ve rakibimize çok fazla şans vermedik. Bu bizim için değerli bir galibiyet oldu” dedi.

3 MAÇLA ŞAMPİYONLUK İLAN ETMEK

Buruk, Süper Lig’de üst üste 3 maç kazanarak şampiyonluğa ulaşma hedefinde olduklarını açıkladı. Kalan maçlarda toplamda 7 puan almaları halinde şampiyon olacaklarının hatırlatılması üzerine, “Aslında rakibimizin maçına çok bakmadan kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Trabzonspor deplasmanına çıkacaklarını vurgulayan Buruk, bu üç maçın zorlu olacağını belirtti.

Rakipleri Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiye de değinen Buruk, “Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bizim için önemli. Ancak rakibimize çok fazla bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

REKORUNU GELİŞTİRMESİNİ ENGELLEDİM

Buruk, en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in 3. golü atmaya çok yaklaştığını ama oyundan alındığı için memnun olmadığını kabul etti. Buruk, “Osimhen kariyer rekorunu kırmış. Geliştirmesini ben engellemiş oldum. Ancak oyuncularımızı korumaya çalışıyoruz” diyerek bazı oyuncuları oyundan almak zorunda kaldığını belirtti.

TAKIM FORMDA

Galatasaray’ın teknik direktörü, takımının formda olduğunu vurguladı. “Son haftalarda yükselen bir formumuz var. Birçok oyuncumu oynatamıyorum. Bütün oyuncularım çok istekli, çok formda” diyen Buruk, Mayıs ayının getirdiği heyecanla beraber kalan dört maçta da başarılı olup şampiyonluğu en kısa zamanda yakalama hedefinde olduklarını ifade etti.