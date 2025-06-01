Galatasaray Şampiyonluğu Kutladı Taraftarla

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPTI

İstanbul’da, 2023 sezonunu Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyumda kutlama gerçekleştirdi. Takım, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında evinde oynadığı Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından RAMS Park’ta şampiyonluk kutlamaları başladı. İlk olarak stadyumda 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtıldı. Daha sonra, dronlarla stadyumun üstünde çeşitli görseller oluşturuldu.

İSİMLER SAHNEDE YERİNİ ALDI

Sahanın ortasında oluşturulan platformda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, teknik ekip ve futbolcular sahaya çağrıldı. Futbolcular, sahneye seçtikleri müziklerle geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, sahneye Kenan Doğulu’nun “Rütbeni bileceksin” parçasıyla çıkarken, sarı-kırmızılılara veda eden Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye gelerek Ciro’yu kupanın içine koyduğu anları kutlama alanında etkinlik yaptı.

HORON ŞOV VE PERFORMANSLAR

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sahaya horona oynayarak çıktı. Yılmaz’a Dries Mertens, Kerem Demirbay, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu da eşlik ederek birlikte horon oynadılar. Ayrıca, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, “Yarim Yarim” şarkısıyla sahneye geldi; taraftarlar, “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratlarıyla onun performansını kutladı.

ICARDİ VE MUSLERA’YA YOĞUN İLGİ

Mauro Icardi, Galatasaray’la özdeşleşen şarkıcı Simge’nin “Aşkın olayım” parçasıyla sahneye çıktı ve sevgilisiyle birlikte büyük bir ilgiyle karşılandı. Taraftarlar, hep birlikte bu şarkıyı söyleyerek anlamlı bir an yaşadı. 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak olan Fernando Muslera, eşi, çocukları ve babasıyla sahnede yer aldı. Muslera, elinde giydiği 25 numaralı formayla sahneye çıkarak duygusal anlar yaşadı. Türkçe yaptığı konuşmada “Her şey için çok teşekkürler. Sizi seviyorum” dedi.

Son olarak Kaptan Fernando Muslera ve takım arkadaşları, bu sezon kazanılan iki kupayı havaya kaldırdı. Futbolcular sahada hep birlikte şampiyonluklarını kutlarken, Kutlama kapsamında popüler olan “Pode Sentar” şarkısının sahibi MC Livinho da bir performans sergiledi.