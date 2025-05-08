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“Galatasaray Şampiyonluk İçin İlk Aşamada.”

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İLANINA YAKLAŞTI

Trendyol Süper Lig’de rakibi Fenerbahçe’den 8 puan önde yer alan Galatasaray, 35. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasını kazanır ve Fenerbahçe puan kaybı yaşarsa, şampiyonluğunu ilan edebilecek.

KİRALIK OYUNCULARDA SON DURUM

Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çekmek için hazırlık yapıyor. Hem sezon başında hem de devre arasında diğer takımlara kiralanan futbolcularla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kiralık olarak giden oyuncuların satın alma opsiyonları, kiralandıkları kulüpler tarafından kullanılmayacak. Bu durum, oyuncuların yeni sezon öncesi Galatasaray’a dönmesi anlamına geliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu futbolculardan 40 milyon euro’luk bir gelir bekliyor ve oyuncular için yeniden değerlendirme sürecine girecek. İşte Galatasaray’a geri dönecek oyuncular:

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