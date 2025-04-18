Galatasaray, Şampiyonluk İçin Kazandı

GALATASARAY’IN 3 PUANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup ederek, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk” ifadelerini kullandı.

MAÇIN ANALİZİ

Buruk, rakibin önde geçiş yapmayı düşündüğünü belirterek, “Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz” dedi. Topa sahip olma yüzdesini ve pozisyon oluşturmayı başardıklarını belirten Buruk, “Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz” sözlerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Buruk, şampiyonluk yolunda ilerlediklerini vurgulayarak, “Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik” şeklinde konuştu. Hafta içinde kupa maçı olduğunu hatırlatan Buruk, “Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz” dedi.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Son olarak, Torreira’nın maçtaki etkisine değinen Okan Buruk, “Bugün bence çok doğru bir şekilde topa sahip olduk. Oraya gönderiyoruz Torreira’yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira’nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı” ifadelerini kullandı.