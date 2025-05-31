Galatasaray, Şampiyonluk İçin Mücadele Etti

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Final maçlarında büyük bir başarı elde ederek finalde ev sahibi İspanyol ekibi Tenerife Echeyde’yi 20-17 mağlup etti ve şampiyon unvanını kazandı. Sarı-kırmızılı kulüpten gelen açıklamada, 2024-2025 Spor Toto Süper Lig’i namağlup olarak tamamlayan Galatasaray’ın, Avrupa’da da Nordic Lig Sekizli Finali’nde yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa ulaşmasının gurur verici olduğu belirtildi.

İLK MAÇTAKİ GALİBİYET

Sekizli Final müsabakalarının ilk gününde, Galatasaray İtalyan ekibi Rari Nantes Sori ile karşılaştı ve bu maçı 19-11’lik skorla kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Bu galibiyet, takıma önemli bir moral kaynağı oldu ve finale ulaşma yolunda önemli bir adım sağladı.

YARI FİNALDEKİ BAŞARI

Galatasaray, yarı finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas ile mücadele etti ve bu zor maçı 11-7 başarılı bir skorla tamamlayarak finale yükseldi. Takım, gösterdiği performansla şampiyonluk yolunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.