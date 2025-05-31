Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Gerçekleştirdi

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPTI

Sezon boyunca Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı gösteren Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının ardından stadyumda kutlama etkinliği düzenledi. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, evinde oynadığı maçı 2-0’lık skorla kazandı. Maç sonrası RAMS Park’ta gerçekleştirilen kutlamalar, Galatasaray taraftarına unutulmaz anlar yaşattı.

ŞAMPİYONLUK GÖRSELLERİ VE PLATFORM KURULUMU

Kutlamalar başlamadan önce sahaya dev bir 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtıldı. Ardından stadyumun üzerine dronlarla görseller oluşturuldu. Bu özel anların ardından sahanın ortasında bir platform kuruldu. Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular sırayla sahneye davet edildi. Futbolcular, sahneye kendi tercih ettikleri şarkılarla geldi. Belçikalı futbolcu Dries Mertens de eşini ve oğlu Ciro’yu sahneye getirdi; Ciro’nun kupanın içinde bulunduğu anlar, kutlamalara neşe kattı.

RENKLİ PERFORMANSLAR

Barış Alper Yılmaz, sahneye çıkarak horon oynamaya başladı. Ardından Dries Mertens, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ona katılarak birlikte gösteri yaptılar. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, ‘Yarim Yarim’ parçasıyla sahneye çıktı ve ailesiyle birlikte taraftarın ilgisini topladı. Taraftarlar, Osimhen’i destekleyen tezahüratlarda bulundu. Ayrıca, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle anılan ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla sahne aldı ve sevgilisiyle birlikte taraftarların yoğun ilgisini topladı.

MUSLERA’YA DUYGUSAL VEDA

14 sezonun ardından Galatasaray’dan ayrılan Fernando Muslera, ailesiyle birlikte sahnede yer aldı. Muslera, sahneye ilk giydiği 25 numaralı forması ile çıktı. Duygusal anlar geçiren kaleci, Türkçe olarak, “Her şey için çok teşekkürler. Sizi seviyorum” şeklinde konuştu. Takım arkadaşları, Muslera’yı havaya atarak duygusal anlara tanıklık etti.

SON KUTLAMALAR VE KONSER

Son olarak, bu sezon kazanılan iki kupa kaptan Fernando Muslera ve takım arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı. Futbolcular, hep birlikte şampiyonluklarını kutladı. Kutlama etkinlikleri sırasında Galatasaraylı futbolcuların sıkça söylediği Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho da stadyumda bir konser gerçekleştirerek kutlamalara renk kattı.