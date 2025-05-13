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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Hazırlıyor

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçta 1 puan alması durumunda 25. lig şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, kutlama hazırlıklarına hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kutlamaları gizli bir şekilde planlıyor ve büyük bir organizasyon yapmak için gerekli çalışmaları yürütüyor.

KUTLAMALARIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Galatasaray, yapılacak kutlamaların stat bölümü dışında İstanbul’un Yenikapı alanında da etkinlik düzenlemeyi düşünüyor. İstanbul Valiliği ile bu konudaki görüşmeleri sürdüren kulüp, ses getirecek bir drone şovu için hazırlıklara da başladı. Kutlamalar, görkemli bir atmosfer yaratmak adına tasarlanıyor.

Ayrıca, Galatasaray yönetimi İstanbul Boğazı’nda teknelerle gerçekleştirilecek bir kortej için de gerekli organizasyonlara başladı. Cimbom, şampiyonluk kutlamalarını hem statta hem de Boğaz’da yapılacak etkinliklerle zenginleştirmeyi hedefliyor.

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