Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına antrenman ile giriş yaptı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti ve dinamik bir ısınma ile start aldı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan 6’ya 2 pas çalışmaları ile devam etti.

ANRENMAN PROGRAMI

Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde sporcular koşu ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, çift kale maç ile tamamlandı. Galatasaray, 7 Nisan Pazartesi günü saat 11.30’da yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.

DEPLASMAN MAÇI HEDEFİ

Takım, Samsunspor karşısında alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Antrenmanlar ise bu hedefe ulaşmak için titizlikle sürdürülüyor.