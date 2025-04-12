Galatasaray, Samsunspor’u 2-0 Yendi

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu maçta trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, tartışmalı pozisyonları detaylıca inceledi.

TEKNOLOJİYE GÜVENİYORUZ

Deniz Çoban, “Son zamanlarda ofsayt çizgisi çizildiğinde, insanlar tarafından kabul görmüyor. Dünya Kupası’nda da aynı firma görev aldı. Avrupa Şampiyonası’nda ve Şampiyonlar Ligi’nde de aynı firma çalışıyor. Bu firma dünya çapında hizmet veriyor. Bu tartışmayı sona erdirmemiz gerek” dedi. Bahattin Duran ise, “Yardımcı hakem ofsayt olmadığını düşünmüş ve oyunu devam ettirmiş. Yarı ofsayt teknolojisi mevcut. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Çok kritik bir pozisyon. Ofsayt kararı doğru” şeklinde konuştu. Bülent Yıldırım ise, “Teknolojiye güveniyoruz. Pozisyon ofsayt” ifadelerini kullandı.

PENALTILAR HAKKINDA GÖRİŞLER

Deniz Çoban, hakemin durduğunun doğru ancak bu durumu hareket etmediği için göremediğini belirtti. “Savunmacının dikkatsiz hareketi var. Benim için açık bir penaltı. Hakem iki adım sağa kayarsa pozisyonu görebilirdi” dedi. Bahattin Duran, “Hakemin durduğu yer güzel. van Drongelen’in dirseğiyle yaptığı harekette bir ihlal yok, ama Torreira’nın ayaklarına müdahale ediliyor. Pozisyon penaltı olmalıydı” bilgisini verdi. Bülent Yıldırım ise bunun penaltı ve sarı kart gerektirdiğini ifade etti.

SARIDAN KIRMIZI KART TARTIŞMALARI

Osimhen ve van Drongelen arasındaki pozisyon hakkında yapılan değerlendirmelerde Deniz Çoban, “Sarı kart” derken Bahattin Duran, “Osimhen’in hareketi sportmenlik dışı. Sarı kart verilmeliydi” dedi. Bülent Yıldırım, Osimhen’in sarı kart görmesi gerektiğini belirtirken, Çoban, faulün tartışmalı olduğunu ve sarı kart verilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Duran ise, Holse’nin topu alıp kendi yarı sahasına döndüğünü ve müdahalenin faul verilip verilmeyeceğinin hakemin kararı olduğunu vurguladı.

FAULLER VE KARTLAR ÜZERİNE YORUMLAR

Bahattin Duran, “Zeki, Barış’ı kaçırdığını farkında. Bu, faul ve sarı kart gerektiren bir durum” dedi. Bülent Yıldırım ise “Çok net faul. Kol omuz seviyesinin üstünde, tartışmasız bir sarı kart” açıklamasında bulundu. Emre’nin elle oynamasıyla ilgili de serbest vuruş verilmesi gerektiğini savundu. Duran, “Ceza sahasının dışı olduğu için penaltı olmaz ama serbest vuruş olmalıydı” dedi. Bülent Yıldırım, Emre’nin elle oynaması olmasaydı Eren’in topu alacağını ve bunun taktik amaçlı bir hareket olduğunu belirterek sarı kart verilmesi gerektiğini düşündü.

Sallai’nin davranışları ile ilgili yorum yapan Duran, “Sallai de kart görmeliydi” dedi. Bülent Yıldırım, van Drongelen’in gördüğü sarı kartın doğru olduğunu dile getirirken, Çoban, hakemin sarı kart vermesinin yanlış olduğunu belirtti. “Bugün hakem, ‘herhalde’ diyerek hata yaptı” ifadesi dikkat çekti.