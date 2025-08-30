Galatasaray, Sanchez ile 4000. golü

GALATASARAY’IN YENİ GOLÜ

Galatasaray’ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta bu sezonki ilk Süper Lig golünü attı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşmada Davinson Sanchez, 20. dakikada Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda etkileyici bir şekilde yükselerek kafayla topu filelere gönderdi. Bu gol, Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü olma özelliğini taşıyor.

SANCHO’NUN PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın tamamında 90 dakika boyunca sahada kaldı ve takımına büyük katkıda bulundu. Sanchez, ligdeki son golünü ise geçtiğimiz sezonun 32. haftasında, 18 Nisan tarihinde Bodrum FK ile oynanan maçta atmıştı. Elde edilen bu galibiyet, Galatasaray için sezona olan motivasyonunu artıran önemli bir etkinlik oldu.