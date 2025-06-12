“Galatasaray, Sane İle Güçleniyor”

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

2024/2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonda hem ligde hem de Avrupa’da taraftarları sevindirecek bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yönetim, önemli transfer hamleleri yapıyor.

LEROY SANE ARTIK GALATASARAYLI

Bir süredir Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray, Arsenal, Bayern Münih, Al Hilal ve Fenerbahçe’nin tekliflerine rağmen bu yıldız ismi kadrosuna dahil etti. Sane, dün gece geç saatlerde özel bir uçakla İstanbul’a gelirken, binlerce sarı-kırmızılı taraftar havalimanına akın etti.

KAVUKCU’NDAN HEYECAN VEREN AÇIKLAMALAR

Leroy Sane transferinin ardından Galatasaray’da transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu bazı açıklamalarda bulundu. Kavukcu, taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti: “Burası Galatasaray. Daha çok önemli transferler olacak. Daha yeni başladık.”