Galatasaray, Sane’yi resmen açıkladı

GALATASARAY, LEROY SANE TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Leroy Sane’nin transferini kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılıların resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir.” denildi.

SANE’NİN KARIYERİ

Leroy Sane, futbola Almanya’nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başladı. Sonrasında Schalke ve Bayer Leverkusen’in altyapılarında yer aldı. 2011’de Schalke’ye geri dönen Sane, 2015’te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City’ye 52 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2020’de Bundesliga’ya dönen Alman futbolcu, Bayern Münih’te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkarak 13 gol atıp, 6 asistle oynadı. Sane, kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 kez Bundesliga, 2 kez Premier Lig, UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, 2 kez Almanya Süper Kupa, 2 kez İngiltere Lig Kupası ve 2 kez Community Shield şampiyonlukları yaşadı.