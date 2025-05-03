Galatasaray Savunmasında Sağlam Temel Kuruldu

GAZİANTEP MAÇINDAN SONRA YORUMLAR

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takım olarak savunma hattında sağlam bir yapı oluşturduklarını ve bunun hücum oyuncularına olumlu etki yaptığını ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Sivasspor’u 4-1’lik sonuçla mağlup ederek liderliğini korudu. Müsabakadan sonra sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basında yer alan gazetecilere açıklamalar yaptı.

LUCA TORREIRA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Son dönemlerde bol gol atan Lucas Torreira için mutlu olduğunu dile getiren Lemina, “Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum” dedi. Sivasspor maçında sergiledikleri oyun hakkında, “Maçı kazandık. Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi, iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum” şeklinde yorumlarda bulundu.

DEFANS HATTININ ÖNEMİ

Takıma katılımından sonra savunmada sağlam bir denge kurduklarını dile getiren Lemina, “Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL